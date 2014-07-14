Одобренные новости

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В чем отличие трудового стажа от страхового?

В чем отличие трудового стажа от страхового?

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pfr ср, 08/20/2014 - 05:55

У многих граждан на слуху два таких понятия, как «страховой стаж» и «трудовой стаж», в чем их отличие поясняет начальник управления организации назначения и выплаты пенсии краевого ОПФ Наталья Шепеть.

link URL: http://www.pfrf.ru/ot_stavrop/pr_releases/831...
Категория: Новости
Теги:пенсионный фонд, ПФР
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Таманскую лесную дачу оборудуют для отдыха горожан

Таманскую лесную дачу оборудуют для отдыха горожан

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vlad пн, 07/14/2014 - 13:50

Власти Ставрополя и общественность приступили к обсуждению стратегии благоустройства популярного в Ставрополе места отдыха - Таманской лесной дачи. Согласно проекту, лесной массив будет структурно разделен на несколько участков по характеру отдыха.

link URL: http://www.stavplus.ru/novosti/stavropol/item...
Категория: Новости
Теги:дача, отдых
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Русскому лесу Ставрополя вернули ещё один участок

Русскому лесу Ставрополя вернули ещё один участок

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vlad пн, 07/14/2014 - 13:46

Еще один земельный участок в Русском лесу в Ставрополе суд вернул в состав земель лесного фонда. Участок был незаконно предоставлен администрацией Промышленного района Ставрополя ДНТ "Механизатор".

link URL: http://procrf.ru/news/226661-sudom-udovletvor...
Категория: Новости
Теги:лес, участок
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На Ставрополье появилось управление по строительному и жилищному надзору

На Ставрополье появилось управление по строительному и жилищному надзору

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vlad пн, 07/14/2014 - 13:43

В крае создано управление по строительному и жилищному надзору. В понедельник глава Ставрополья Владимир Владимиров представил региональному кабмину начальника нового ведомства. Им стал Валерий Савченко, ранее занимавший должность заместителя краевого министра строительства, архитектуры и ЖКХ.

link URL: http://www.stavtoday.ru/news/5794/
Категория: Новости
Теги:ведомство, строительство
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В Ставрополе пройдет третий форум Русского народного собора

В Ставрополе пройдет третий форум Русского народного собора

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vlad пн, 07/14/2014 - 13:40

Ставрополье станет площадкой проведения Третьего форума Всемирного Русского народного собора. Его открытие запланировано на 4 ноября - День народного единства. Специфика праздника найдет отражение в рамках культурной программы Форума.

link URL: http://www.sevkavportal.ru/news/pub/kultura/i...
Категория: Новости
Теги:собор, форум
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В Пятигорске временно ограничат подачу воды

В Пятигорске временно ограничат подачу воды

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vlad пн, 07/14/2014 - 13:37

Жителям Новопятигорска, Скачек и хутора Казачьего 17 июля придется запасаться водой. Ограничения связаны с подготовкой водопроводных сетей к осенне-зимнему периоду. Воды не будет с 6:00 до 21:00. Будет организован подвоз воды. Заявки принимаются по телефону 33-26-60.

link URL: http://govorun26.ru/news/5745
Категория: Новости
Теги:вода, водопрвод
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На Ставропольских дорогах появились муляжи патрульных автомобилей ДПС

На Ставропольских дорогах появились муляжи патрульных автомобилей ДПС

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vlad пн, 07/14/2014 - 13:33

Госавтоинспекторы по всему краю поставили полноразмерные муляжи своих патрульных автомобилей. В летний период количество населения и транспорта в крае увеличивается до полутора раз. Ведь Ставрополье – один из развитых сельскохозяйственных и курортных регионов России.

link URL: http://kavpolit.com/articles/na_avtodorogah_s...
Категория: Новости
Теги:ДПС, муляж
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В Ставрополе завершился турнир СКФО по боям без правил

В Ставрополе завершился турнир СКФО по боям без правил

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vlad пн, 07/14/2014 - 13:24

Всего шесть поединков состоялось в рамках турнира по боям без правил «Мужество». Спортсмены, как и полагается, соревновались в определенных весовых категориях от 62 до 100 кг и выше. Последних, кстати, называют супертяжеловесами.

link URL: http://gorod-uspeha.com/news/3089/
Категория: Спорт
Теги:бои без правил, турнир
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Михайловск официально получит статус административного центра Шпаковского района

Михайловск официально получит статус административного центра Шпаковского района

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vlad пн, 07/14/2014 - 13:19

Придача Михайловску статуса административного центра Шпаковского района должна способствовать социально-экономическому развитию города. В то же время город обладает развитой транспортной инфраструктурой: имеется транспортная развязка федеральных дорог, станция и аэропорт.

link URL: http://kavkaz.mk.ru/articles/2014/07/14/mikha...
Категория: Новости
Теги:статус, центр
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На Ставрополье в 24 селах проведут Интернет

На Ставрополье в 24 селах проведут Интернет

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vlad пн, 07/14/2014 - 13:09

До конца 2014 года "Ростелеком" проложит 200 километров волоконно-оптической линии связи, обеспечив 24 села широкополосным доступом в интернет. Работы будут вестись в рамках трёхлетнего соглашения с правительством края, достигнутого в июне 2014 года.

link URL: http://www.stavplus.ru/novosti/v-regione/item...
Категория: Технологии
Теги:интернет, село
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В Изобильненском районе несовершеннолетний и двое его знакомых признаны виновными в грабеже

В Изобильненском районе несовершеннолетний и двое его знакомых признаны виновными в грабеже

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alexVik пт, 07/11/2014 - 08:53

По данным Изобильненского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ставропольскому краю суд признал виновными 16-летнего жителя поселка Солнечнодольска Изобильненского района и двух жителей хутора Родионова Новоалександровского района 20-летнего Валерия Чурилова и 19-летнего Евгения Иванова в грабеже.

link URL: http://izobmso.narod.ru/news/v_izobilnenskom_...
Категория: Происшествия
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В Труновском районе женщина обвиняется в сбыте фальсифицированного алкоголя

В Труновском районе женщина обвиняется в сбыте фальсифицированного алкоголя

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alexVik пт, 07/11/2014 - 08:49

По данным Изобильненского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней жительницы поселка Кирова Труновского района,обвиняемой в сбыте продукции,не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.

link URL: http://izobmso.narod.ru/news/v_trunovskom_raj...
Категория: Происшествия
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В Труновском районе мужчина подозревается в оскорблении сотрудника полиции

В Труновском районе мужчина подозревается в оскорблении сотрудника полиции

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alexVik пт, 07/11/2014 - 08:44

По данным Изобильненского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя села Донское Труновского района,подозреваемого в оскорблении представителя власти.

link URL: http://izobmso.narod.ru/news/v_trunovskom_raj...
Категория: Происшествия
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В Новоселицком районе местный житель обвиняется в ряде преступлений

В Новоселицком районе местный житель обвиняется в ряде преступлений

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alexVik пт, 07/11/2014 - 08:36

По данным Александровского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Новоселицкого района,обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека,повлекшее по неосторожности его смерть, незаконном проникновении в жи

link URL: http://news.bizler.ru/5317/v-novoselitskom-ra...
Категория: Происшествия
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В Александровском районе несовершеннолетний обвиняется в кражах

В Александровском районе несовершеннолетний обвиняется в кражах

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alexVik пт, 07/11/2014 - 08:30

По данным Александровского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя села Александровского 1997 года рождения,обвиняемого в кражах.

link URL: http://news.bizler.ru/5316/v-aleksandrovskom-...
Категория: Происшествия
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