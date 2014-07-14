Одобренные новости
В чем отличие трудового стажа от страхового?
У многих граждан на слуху два таких понятия, как «страховой стаж» и «трудовой стаж», в чем их отличие поясняет начальник управления организации назначения и выплаты пенсии краевого ОПФ Наталья Шепеть.
Таманскую лесную дачу оборудуют для отдыха горожан
Власти Ставрополя и общественность приступили к обсуждению стратегии благоустройства популярного в Ставрополе места отдыха - Таманской лесной дачи. Согласно проекту, лесной массив будет структурно разделен на несколько участков по характеру отдыха.
Русскому лесу Ставрополя вернули ещё один участок
Еще один земельный участок в Русском лесу в Ставрополе суд вернул в состав земель лесного фонда. Участок был незаконно предоставлен администрацией Промышленного района Ставрополя ДНТ "Механизатор".
На Ставрополье появилось управление по строительному и жилищному надзору
В крае создано управление по строительному и жилищному надзору. В понедельник глава Ставрополья Владимир Владимиров представил региональному кабмину начальника нового ведомства. Им стал Валерий Савченко, ранее занимавший должность заместителя краевого министра строительства, архитектуры и ЖКХ.
В Ставрополе пройдет третий форум Русского народного собора
Ставрополье станет площадкой проведения Третьего форума Всемирного Русского народного собора. Его открытие запланировано на 4 ноября - День народного единства. Специфика праздника найдет отражение в рамках культурной программы Форума.
В Пятигорске временно ограничат подачу воды
Жителям Новопятигорска, Скачек и хутора Казачьего 17 июля придется запасаться водой. Ограничения связаны с подготовкой водопроводных сетей к осенне-зимнему периоду. Воды не будет с 6:00 до 21:00. Будет организован подвоз воды. Заявки принимаются по телефону 33-26-60.
На Ставропольских дорогах появились муляжи патрульных автомобилей ДПС
Госавтоинспекторы по всему краю поставили полноразмерные муляжи своих патрульных автомобилей. В летний период количество населения и транспорта в крае увеличивается до полутора раз. Ведь Ставрополье – один из развитых сельскохозяйственных и курортных регионов России.
В Ставрополе завершился турнир СКФО по боям без правил
Всего шесть поединков состоялось в рамках турнира по боям без правил «Мужество». Спортсмены, как и полагается, соревновались в определенных весовых категориях от 62 до 100 кг и выше. Последних, кстати, называют супертяжеловесами.
Михайловск официально получит статус административного центра Шпаковского района
Придача Михайловску статуса административного центра Шпаковского района должна способствовать социально-экономическому развитию города. В то же время город обладает развитой транспортной инфраструктурой: имеется транспортная развязка федеральных дорог, станция и аэропорт.
На Ставрополье в 24 селах проведут Интернет
До конца 2014 года "Ростелеком" проложит 200 километров волоконно-оптической линии связи, обеспечив 24 села широкополосным доступом в интернет. Работы будут вестись в рамках трёхлетнего соглашения с правительством края, достигнутого в июне 2014 года.
В Изобильненском районе несовершеннолетний и двое его знакомых признаны виновными в грабеже
По данным Изобильненского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ставропольскому краю суд признал виновными 16-летнего жителя поселка Солнечнодольска Изобильненского района и двух жителей хутора Родионова Новоалександровского района 20-летнего Валерия Чурилова и 19-летнего Евгения Иванова в грабеже.
В Труновском районе женщина обвиняется в сбыте фальсифицированного алкоголя
По данным Изобильненского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней жительницы поселка Кирова Труновского района,обвиняемой в сбыте продукции,не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.
В Труновском районе мужчина подозревается в оскорблении сотрудника полиции
По данным Изобильненского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя села Донское Труновского района,подозреваемого в оскорблении представителя власти.
В Новоселицком районе местный житель обвиняется в ряде преступлений
По данным Александровского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Новоселицкого района,обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека,повлекшее по неосторожности его смерть, незаконном проникновении в жи
В Александровском районе несовершеннолетний обвиняется в кражах
По данным Александровского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя села Александровского 1997 года рождения,обвиняемого в кражах.
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