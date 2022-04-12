Учитывая популярность беттинга, неудивительно, что ежегодно в России появляются десятки новых букмекерских контор. Разнообразие беттинговых компаний, с одной стороны, должно радовать игроков, у которых есть возможность выбора наилучшего букмекера. Но с другой стороны, обилие предложений существенно усложняет выбор. Игрокам сложно найти отличия между существующими букмекерскими конторами, ведь они в большинстве случаев предоставляют идентичные услуги.

В такой ситуации целесообразно узнать мнение профессионалов, которые прекрасно знают все тонкости и нюансы беттингового рынка. Опытные эксперты составляют топ обзоры букмекеров, в которых они оценивают работу букмекерской компании по разным параметрам: ширине линии, глубине росписи, величине коэффициентов, надежности выплат, удобству сайта, скорости реагирования саппорта на запросы пользователей и т.д.

Подобные обзоры можно найти на специализированных сайтах, созданных для того, чтобы помочь игрокам разобраться в подводных камнях беттингового рынка. Обзоры от экспертов позволят найти надежного и проверенного букмекера, который предоставит наилучшие условия для ставок на спорт и гарантировано выплатит выигрыши.

В своих обзорах эксперты оценивают букмекерские конторы сразу по нескольким показателям:

наличию лицензии ФНС;

величине коэффициентов;

ширине линии и глубине росписи;

качеству live-платформы;

выгодность бонусной программы.

Другие важные критерии — качество мобильного софта, удобство способов пополнения и снятия.

Наличие лицензии ФНС

На беттинговом рынке представлено 2 типа букмекеров – легальные и оффшорные (международные). К первой категории относятся БК, которые получили лицензию ФНС, подключились к ЦУПИС и вступили в СРО российских букмекеров. ЦУПИС – это организация, которая контролирует денежные платежи клиентов БК и гарантирует защиту денег игроков. Это ключевое отличие легальных букмекеров от оффшорных, в которых деньги бетторов не защищены законом.

В своих обзорах беттинговые эксперты всегда акцентируют внимание на типе букмекера (легальный или оффшорный). На основании этой информации можно сделать вывод относительно его надежности.

Величина коэффициентов

Перед тем, как начать прием ставок, букмекерские конторы обязательно оценивают вероятность того или иного исхода. Полученное процентное соотношение затем закладывается в коэффициент. При этом в котировках БК обязательно закладывается и комиссия беттинговой компании. Именно поэтому различные букмекеры на одно и то же событие дают совершенно разные котировки.

Букмекерскую комиссию принято называть маржой. Чем ниже этот показатель, тем выше коэффициент. В обзорах беттинговых экспертов всегда указывается значение маржи. На его основании можно понять, насколько высокие коэффициенты предлагает букмекер.

Ширина линии и глубина росписи

Букмекеры предлагают совершенно разный ассортимент ставок. Одни БК ограничиваются стандартным набором пари, другие – стремятся разнообразить свою линию и насытить роспись множеством событий. Бетторам выгоднее делать ставки в букмекерских конторах, которые предлагают разнообразные рынки. Во-первых, разнообразие позволяет выбрать именно тот вариант ставки, который интересен беттору. Во-вторых, букмекеры, предлагают заключить пари на довольно специфичные события (например, региональные, юношеские, любительские и прочие подобные турниры), могут ошибиться с оценкой вероятностей событий и существенно завысить коэффициенты, что сыграет на руку бетторам.

Качество live-платформы

По статистике больше половины ставок приходится на live-события. Поэтому в обзорах экспертов всегда уделяется внимание количеству событий, на которые можно заключать пари по ходу матча, глубине росписи, а также скорости приема и расчета лайв-ставок. В топ-обзорах также всегда делается акцент на наличии прямых трансляций игр или матч-центров. На основании этой информации можно понять на сайтах каких БК удобнее и приятнее играть в режиме реального времени.

Выгодность бонусной программы

Многие букмекерские конторы выдают игрокам бонусы за регистрацию, первый депозит и активную игру. При выборе бонусных поощрений важно учитывать не только их размеры, но и условия отыгрыша. Чем проще превратить подарок в реальные деньги, тем выше его ценность.

В 2022 году наиболее интересные предложения для новых игроков есть в БК Фонбет, Олимп, Бетсити и Винлайн. Здесь можно получить бездепозитные фрибеты просто за регистрацию и идентификацию.