На блогера Варламова напали в аэропору Ставрополя

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На блогера Варламова напали в аэропору Ставрополя

На блогера Варламова напали в аэропору Ставрополя

Добавил
картинка участника gilbert
gilbert ср, 04/26/2017 - 15:44

Блогера Илью Варламова облили зеленкой в Ставрополе. О нападении сам блогер сообщил на своей странице в Twitter, добавив, что на этот раз одной зеленкой нападавшие не ограничились. Блогер также сообщил что нападавшие разбили его машину.

link URL: http://www.rbc.ru/society/26/04/2017/5900b26a...
Категория: Происшествия

Добавил maksim
картинка участника maksim
ср, 04/26/2017 - 15:49 (ссылка)

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