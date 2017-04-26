На блогера Варламова напали в аэропору Ставрополя
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На блогера Варламова напали в аэропору Ставрополя
Добавил gilbert ср, 04/26/2017 - 15:44
Блогера Илью Варламова облили зеленкой в Ставрополе. О нападении сам блогер сообщил на своей странице в Twitter, добавив, что на этот раз одной зеленкой нападавшие не ограничились. Блогер также сообщил что нападавшие разбили его машину.
Категория: Происшествия
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