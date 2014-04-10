В чем отличие трудового стажа от страхового?

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В чем отличие трудового стажа от страхового?

В чем отличие трудового стажа от страхового?

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pfr ср, 08/20/2014 - 05:55

У многих граждан на слуху два таких понятия, как «страховой стаж» и «трудовой стаж», в чем их отличие поясняет начальник управления организации назначения и выплаты пенсии краевого ОПФ Наталья Шепеть.
Страховой стаж – продолжительность периодов работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд России.
Термин «общий трудовой стаж» применяется при проведении оценки пенсионных прав граждан, имеющих периоды работы до 1 января 2002 года. От продолжительности общего трудового стажа зависит расчетный размер пенсии по состоянию на 1 января 2002 года.

link URL: http://www.pfrf.ru/ot_stavrop/pr_releases/831...
Категория: Новости
Теги:пенсионный фонд, ПФР

Добавил etelfskat
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сб, 10/04/2014 - 03:56 (ссылка)

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