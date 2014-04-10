В чем отличие трудового стажа от страхового?
В чем отличие трудового стажа от страхового?
У многих граждан на слуху два таких понятия, как «страховой стаж» и «трудовой стаж», в чем их отличие поясняет начальник управления организации назначения и выплаты пенсии краевого ОПФ Наталья Шепеть.
Страховой стаж – продолжительность периодов работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд России.
Термин «общий трудовой стаж» применяется при проведении оценки пенсионных прав граждан, имеющих периоды работы до 1 января 2002 года. От продолжительности общего трудового стажа зависит расчетный размер пенсии по состоянию на 1 января 2002 года.
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