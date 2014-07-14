Таманскую лесную дачу оборудуют для отдыха горожан
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Таманскую лесную дачу оборудуют для отдыха горожан
Добавил vlad пн, 07/14/2014 - 13:50
Власти Ставрополя и общественность приступили к обсуждению стратегии благоустройства популярного в Ставрополе места отдыха - Таманской лесной дачи. Согласно проекту, лесной массив будет структурно разделен на несколько участков по характеру отдыха.
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Обыск провели в Серебряном ключе, плюс несколько человек посадили у этого застройщика. Дольщики теперь по нескольким домам так и не увидят квартиры. жалко людей. А обманщикам воздасться!!! ЧСП - это вам с рук не сойдет!