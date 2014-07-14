Таманскую лесную дачу оборудуют для отдыха горожан

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Таманскую лесную дачу оборудуют для отдыха горожан

Таманскую лесную дачу оборудуют для отдыха горожан

Добавил
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vlad пн, 07/14/2014 - 13:50

Власти Ставрополя и общественность приступили к обсуждению стратегии благоустройства популярного в Ставрополе места отдыха - Таманской лесной дачи. Согласно проекту, лесной массив будет структурно разделен на несколько участков по характеру отдыха.

link URL: http://www.stavplus.ru/novosti/stavropol/item...
Категория: Новости
Теги:дача, отдых

Добавил FluolfMus
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чт, 04/14/2016 - 07:30 (ссылка)

Обыск провели в Серебряном ключе, плюс несколько человек посадили у этого застройщика. Дольщики теперь по нескольким домам так и не увидят квартиры. жалко людей. А обманщикам воздасться!!! ЧСП - это вам с рук не сойдет!

 

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