Русскому лесу Ставрополя вернули ещё один участок
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Русскому лесу Ставрополя вернули ещё один участок
Добавил vlad пн, 07/14/2014 - 13:46
Еще один земельный участок в Русском лесу в Ставрополе суд вернул в состав земель лесного фонда. Участок был незаконно предоставлен администрацией Промышленного района Ставрополя ДНТ "Механизатор". После вступления решения суда в законную силу, его исполнение будет взято на контроль в межрайонной природоохранной прокуратуре.
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