Еще один земельный участок в Русском лесу в Ставрополе суд вернул в состав земель лесного фонда. Участок был незаконно предоставлен администрацией Промышленного района Ставрополя ДНТ "Механизатор". После вступления решения суда в законную силу, его исполнение будет взято на контроль в межрайонной природоохранной прокуратуре.