Русскому лесу Ставрополя вернули ещё один участок

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Русскому лесу Ставрополя вернули ещё один участок

Русскому лесу Ставрополя вернули ещё один участок

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vlad пн, 07/14/2014 - 13:46

Еще один земельный участок в Русском лесу в Ставрополе суд вернул в состав земель лесного фонда. Участок был незаконно предоставлен администрацией Промышленного района Ставрополя ДНТ "Механизатор". После вступления решения суда в законную силу, его исполнение будет взято на контроль в межрайонной природоохранной прокуратуре.

link URL: http://procrf.ru/news/226661-sudom-udovletvor...
Категория: Новости
Теги:лес, участок

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