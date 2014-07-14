На Ставрополье появилось управление по строительному и жилищному надзору
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На Ставрополье появилось управление по строительному и жилищному надзору
Добавил vlad пн, 07/14/2014 - 13:43
В крае создано управление по строительному и жилищному надзору. В понедельник глава Ставрополья Владимир Владимиров представил региональному кабмину начальника нового ведомства. Им стал Валерий Савченко, ранее занимавший должность заместителя краевого министра строительства, архитектуры и ЖКХ.
Категория: Новости
Теги:ведомство, строительство
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