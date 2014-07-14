В крае создано управление по строительному и жилищному надзору. В понедельник глава Ставрополья Владимир Владимиров представил региональному кабмину начальника нового ведомства. Им стал Валерий Савченко, ранее занимавший должность заместителя краевого министра строительства, архитектуры и ЖКХ.