На Ставрополье появилось управление по строительному и жилищному надзору

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На Ставрополье появилось управление по строительному и жилищному надзору

На Ставрополье появилось управление по строительному и жилищному надзору

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vlad пн, 07/14/2014 - 13:43

В крае создано управление по строительному и жилищному надзору. В понедельник глава Ставрополья Владимир Владимиров представил региональному кабмину начальника нового ведомства. Им стал Валерий Савченко, ранее занимавший должность заместителя краевого министра строительства, архитектуры и ЖКХ.

link URL: http://www.stavtoday.ru/news/5794/
Категория: Новости
Теги:ведомство, строительство

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