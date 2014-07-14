В Ставрополе пройдет третий форум Русского народного собора
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В Ставрополе пройдет третий форум Русского народного собора
Добавил vlad пн, 07/14/2014 - 13:40
Ставрополье станет площадкой проведения Третьего форума Всемирного Русского народного собора. Его открытие запланировано на 4 ноября - День народного единства. Специфика праздника найдет отражение в рамках культурной программы Форума.
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