В Пятигорске временно ограничат подачу воды

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В Пятигорске временно ограничат подачу воды

В Пятигорске временно ограничат подачу воды

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vlad пн, 07/14/2014 - 13:37

Жителям Новопятигорска, Скачек и хутора Казачьего 17 июля придется запасаться водой. Ограничения связаны с подготовкой водопроводных сетей к осенне-зимнему периоду. Воды не будет с 6:00 до 21:00. Будет организован подвоз воды. Заявки принимаются по телефону 33-26-60.

link URL: http://govorun26.ru/news/5745
Категория: Новости
Теги:вода, водопрвод

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