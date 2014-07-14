В Пятигорске временно ограничат подачу воды
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В Пятигорске временно ограничат подачу воды
Добавил vlad пн, 07/14/2014 - 13:37
Жителям Новопятигорска, Скачек и хутора Казачьего 17 июля придется запасаться водой. Ограничения связаны с подготовкой водопроводных сетей к осенне-зимнему периоду. Воды не будет с 6:00 до 21:00. Будет организован подвоз воды. Заявки принимаются по телефону 33-26-60.
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