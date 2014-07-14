Жителям Новопятигорска, Скачек и хутора Казачьего 17 июля придется запасаться водой. Ограничения связаны с подготовкой водопроводных сетей к осенне-зимнему периоду. Воды не будет с 6:00 до 21:00. Будет организован подвоз воды. Заявки принимаются по телефону 33-26-60.