На Ставропольских дорогах появились муляжи патрульных автомобилей ДПС
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На Ставропольских дорогах появились муляжи патрульных автомобилей ДПС
Добавил vlad пн, 07/14/2014 - 13:33
Госавтоинспекторы по всему краю поставили полноразмерные муляжи своих патрульных автомобилей. В летний период количество населения и транспорта в крае увеличивается до полутора раз. Ведь Ставрополье – один из развитых сельскохозяйственных и курортных регионов России. В связи с этим у сотрудников Госавтоинспекции появляется немало работы по обеспечению безопасности дорожного движения.
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