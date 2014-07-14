Госавтоинспекторы по всему краю поставили полноразмерные муляжи своих патрульных автомобилей. В летний период количество населения и транспорта в крае увеличивается до полутора раз. Ведь Ставрополье – один из развитых сельскохозяйственных и курортных регионов России. В связи с этим у сотрудников Госавтоинспекции появляется немало работы по обеспечению безопасности дорожного движения.