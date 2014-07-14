На Ставропольских дорогах появились муляжи патрульных автомобилей ДПС

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На Ставропольских дорогах появились муляжи патрульных автомобилей ДПС

На Ставропольских дорогах появились муляжи патрульных автомобилей ДПС

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vlad пн, 07/14/2014 - 13:33

Госавтоинспекторы по всему краю поставили полноразмерные муляжи своих патрульных автомобилей. В летний период количество населения и транспорта в крае увеличивается до полутора раз. Ведь Ставрополье – один из развитых сельскохозяйственных и курортных регионов России. В связи с этим у сотрудников Госавтоинспекции появляется немало работы по обеспечению безопасности дорожного движения.

link URL: http://kavpolit.com/articles/na_avtodorogah_s...
Категория: Новости
Теги:ДПС, муляж

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