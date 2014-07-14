В Ставрополе завершился турнир СКФО по боям без правил
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В Ставрополе завершился турнир СКФО по боям без правил
Добавил vlad пн, 07/14/2014 - 13:24
Всего шесть поединков состоялось в рамках турнира по боям без правил «Мужество». Спортсмены, как и полагается, соревновались в определенных весовых категориях от 62 до 100 кг и выше. Последних, кстати, называют супертяжеловесами.
Категория: Спорт
Теги:бои без правил, турнир
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