В Ставрополе завершился турнир СКФО по боям без правил

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В Ставрополе завершился турнир СКФО по боям без правил

В Ставрополе завершился турнир СКФО по боям без правил

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vlad пн, 07/14/2014 - 13:24

Всего шесть поединков состоялось в рамках турнира по боям без правил «Мужество». Спортсмены, как и полагается, соревновались в определенных весовых категориях от 62 до 100 кг и выше. Последних, кстати, называют супертяжеловесами.

link URL: http://gorod-uspeha.com/news/3089/
Категория: Спорт
Теги:бои без правил, турнир

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