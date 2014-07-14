Михайловск официально получит статус административного центра Шпаковского района
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Михайловск официально получит статус административного центра Шпаковского района
Добавил vlad пн, 07/14/2014 - 13:19
Придача Михайловску статуса административного центра Шпаковского района должна способствовать социально-экономическому развитию города. В то же время город обладает развитой транспортной инфраструктурой: имеется транспортная развязка федеральных дорог, станция и аэропорт.
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