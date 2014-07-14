Михайловск официально получит статус административного центра Шпаковского района

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Михайловск официально получит статус административного центра Шпаковского района

Михайловск официально получит статус административного центра Шпаковского района

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vlad пн, 07/14/2014 - 13:19

Придача Михайловску статуса административного центра Шпаковского района должна способствовать социально-экономическому развитию города. В то же время город обладает развитой транспортной инфраструктурой: имеется транспортная развязка федеральных дорог, станция и аэропорт.

link URL: http://kavkaz.mk.ru/articles/2014/07/14/mikha...
Категория: Новости
Теги:статус, центр

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