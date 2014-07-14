До конца 2014 года "Ростелеком" проложит 200 километров волоконно-оптической линии связи, обеспечив 24 села широкополосным доступом в интернет. Работы будут вестись в рамках трёхлетнего соглашения с правительством края, достигнутого в июне 2014 года.