На Ставрополье в 24 селах проведут Интернет
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На Ставрополье в 24 селах проведут Интернет
Добавил vlad пн, 07/14/2014 - 13:09
До конца 2014 года "Ростелеком" проложит 200 километров волоконно-оптической линии связи, обеспечив 24 села широкополосным доступом в интернет. Работы будут вестись в рамках трёхлетнего соглашения с правительством края, достигнутого в июне 2014 года.
Категория: Технологии
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