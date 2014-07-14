На Ставрополье в 24 селах проведут Интернет

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На Ставрополье в 24 селах проведут Интернет

На Ставрополье в 24 селах проведут Интернет

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vlad пн, 07/14/2014 - 13:09

До конца 2014 года "Ростелеком" проложит 200 километров волоконно-оптической линии связи, обеспечив 24 села широкополосным доступом в интернет. Работы будут вестись в рамках трёхлетнего соглашения с правительством края, достигнутого в июне 2014 года.

link URL: http://www.stavplus.ru/novosti/v-regione/item...
Категория: Технологии
Теги:интернет, село

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